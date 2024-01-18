السجن 6 أشهر للمدونة امينة منصور

قضت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المدونة امينة منصور مدة 6 أشهر على خلفية اتهامهما بالاساءة لرئيس الجمهورية عبر تدوينات فايسبوكبة.



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