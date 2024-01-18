الحامة - قابس: 3 تلميذات يحاولن الانتحار بشرب مادة سامة‎

أقدمت الخميس 18 جانفي، ثلاث تلميذات تدرسن باحدى المعاهد الاعدادية بالحامة من ولاية قابس على محاولة الانتحار بصفة جماعية بشرب مادة سامة وفق ما افاد به معتمد الحامة عبد العزيز رويسي لمراسل كشف ميديا بالجهة.



وافاد معتمد الحامة بأن التلميذات تتراوح أعمارهن بين 14 و15 سنة وتم نقل تلميذتين الي المستشفى المحلي فيما تم نقل تلميذة ثالثة للمستشفى الجامعي بقابس نظرا لخطورة حالتها مشيرا الي ان السلطات الامنية فتحت تحقيقا في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار