هيثم الراشدي: جلال القادري لن يواصل تدريب المنتخب حتى لو فاز بكأس افريقيا

قال الصحفي الرياضي هيثم الراشدي في مداخلة على قناة تلفزة تي في انه تأكد بان المدرب جلال القادري لن يكمل المشوار مع المنتخب الوطني مهما كانت النتائج في الكان الحالي.

وأضاف " الراشدي لن يواصل مع المنتخب الوطني حتى لو رفع كأس افريقيا" متابعا " هذه معطيات مؤكدة ...".

وتابع الراشدي "جلال القادري وضع خطوطا حمراء وهو رفضه المس من العائلة والتجريح في شخصه".





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وكان المنتخب الوطني التونسي انهزم بنتيجة 1- صفر امام منتخب ناميبيا مساء يوم الثلاثاء بملعب امادو كوليبالي بمدينة كورغو الايفوارية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار الى غاية 11 فيفري الجاري.



واعرب مدرب المنتخب التونسي جلال القادري في تصريح صحفي بعد المباراة عن اسفة للنتيجة الحاصة اليوم امام منتخب ناميبيا .وقال " كنا نعرف ان المباراة ستكون صعبة في بداية البطولة معتبرا ان اداء المنتخب اتونسي سيتحسن تدريجيا في باقي منافسات البطولة .

وكان المنتخب الوطني التونسي انهزم بنتيجة 1- صفر امام منتخب ناميبيا مساء يوم الثلاثاء بملعب امادو كوليبالي بمدينة كورغو الايفوارية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار الى غاية 11 فيفري الجاري.واعرب مدرب المنتخب التونسي جلال القادري في تصريح صحفي بعد المباراة عن اسفة للنتيجة الحاصة اليوم امام منتخب ناميبيا .وقال " كنا نعرف ان المباراة ستكون صعبة في بداية البطولة معتبرا ان اداء المنتخب اتونسي سيتحسن تدريجيا في باقي منافسات البطولة .