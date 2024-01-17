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دافوس: رئيس الحكومة يلتقي شاب تونسي صاحب مؤسسة ناشئة

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 18:49 قراءة: 0 د, 20 ث
      
على هامش المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الاربعاء 17 جانفي 2024، الشاب التونسي سليم بوعكاز صاحب المؤسسة الناشئة "WaterSec" المختصة في القيس الحيني لنسبة استهلاك المياه، والذي تم اختياره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، من بين 50 باعث لمؤسسة ناشئة في العالم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني على دعم الحكومة للشباب في مجال الإبتكار والتجديد.


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