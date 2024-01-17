جبل الجلود: محاصرة عنصر اجرامي تخصص ترصد المواطنين على مستوى الطريق السريع وسلبهم

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بجبل الجلود أمس من محاصرة وإيقاف مجرم خطير محل تفتيش تخصص ترصد المواطنين على مستوى الطريق السريع ثم مهاجمتهم بسكين وتهديدهم بالطعن وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة.





وتفيد تفاصيل القضبة ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها تعمد نفر افتكاك متاع الغير على مستوى الطريق السريع، فأمكن للوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بجبل الجلود من الإطاحة بنفر محل مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "ارتكابه عمليات سلب بإستعمال العنف والسرقة "،



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بعرضه على المتضرر تم التعرف عليه من الوهلة الأولى والذي أبدى رغبته في التتبع العدلي ضده.



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة.