ميناء_رادس| القبض على عامل بإحدى شركات الملاحة ينشط في مجال ترويج الأقراص المخدرة... ...

في إطار متابعة الأنفار الناشطين في مجال تهريب وترويج الاقراص المخدرة وعلى اثر ورود معلومات لدى لدى اطارات واعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مجال تهريب و ترويج الاقراص المخدرة من نوع سوبيتاكس يتولى جلبها اثناء سفره للقطر الايطالي و ترويجها بالاحياء الشعبية بالعاصمة بمبلغ قدره 70 دينار للقرص المخدر الواحد.

بتعميق التحريات وإجراء متابعة ميدانية دقيقة اثر عودته مباشرة من رحلة بحرية ومداهمة منزله بالتنسيق مع النيابة العمومية بجهة المدينة الجديدة تم حجز :

▪عدد 136 قرص مخدر نوع سوبيتاكس.

▪مبلغ مالي قدره 3330 دينار.



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بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بالمعني.