الحرس الوطني : البحث عن مفقودين تونسيين أبحروا خلسة من سواحل صفاقس

تبحث الوحدات الأمنية الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس على 40 مفقودا تونسيا ، أبحروا خلسة نحو إيطاليا ، وذلك في الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 جانفي الجارى، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للحرس الوطني
وأوضحت الادارة بأنه على إثر توفر معلومات مفادها انطلاق عملية هجرة غير نظامية باتجاه ايطاليا انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس، تقدم أهالي بعض المشاركين في العملية للمركز البحري بصفاقس للابلاغ عن فقدان الصلة بأبنائهم
وأوضحت الادارة بأنه على إثر توفر معلومات مفادها انطلاق عملية هجرة غير نظامية باتجاه ايطاليا انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس، تقدم أهالي بعض المشاركين في العملية للمركز البحري بصفاقس للابلاغ عن فقدان الصلة بأبنائهم
وأضافت أنه تم تسخير زوارق وخوافر وطوافات معززة بدوريات ساحلية ، ودوريات جوية باستعمال الطائرة العمودية إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر، وذلك للقيام بعملية بحث بكافة الفضاءات البحرية والشريط الساحلي المتاخم لولاية صفاقس والمهدية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 280508