الحرس الوطني : البحث عن مفقودين تونسيين أبحروا خلسة من سواحل صفاقس

تبحث الوحدات الأمنية الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس على 40 مفقودا تونسيا ، أبحروا خلسة نحو إيطاليا ، وذلك في الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 جانفي الجارى، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للحرس الوطنيوأوضحت الادارة بأنه على إثر توفر معلومات مفادها انطلاق عملية هجرة غير نظامية باتجاه ايطاليا انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس، تقدم أهالي بعض المشاركين في العملية للمركز البحري بصفاقس للابلاغ عن فقدان الصلة بأبنائهم