كمال دقيش: الشعب لكلّو وراء المنتخب وعهد المشاركة للمشاركة تجاوزناه واحنا نشاركو بش نربحوا

أدى يوم الإثنين 15 جانفي 2024،وزير الشباب والرياضة كمال دقيش زيارة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الحصة التدريبية بمدينة كروغو بالكوت ديفوار، قبل مواجهة الثلاثاء ضد ناميبيا في اطار كأس افريقيا.



وقال كمال دقيش " الشعب التونسي كلو وراء المنتخب الوطني وانا مونيش فقط وزير انا مواطن تونسي ونحب بلادي ونحب العلم متاعي والحاجة الي نحب نوصلها انو عهد المشاركة للمشاركة تجاوزناه واحنا نحبوا نشاركوا بش نربحوا".





وكان جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اكد على ضرورة عدم استسهال منتخب ناميبيا منافس نسور قرطاج في المباراة الاولى لحساب المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2023+1) التي ستدور الثلاثاء بملعب امادو كوليبالي بمدينة كوهوروغو الايفوارية بالنظر الى التنظيم الدفاعي المتميز الذي يتحلى به منتخب ناميبيا وهو ما يتطلب التعاطي الجدي مع اللقاء من اجل تامين 3 نقاط اولى هامة على جميع المستويات.واوضح القادري خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الاثنين بالمركز الاعلامي لملعب امادو كوليبالي ان "مباراة الغد ضد ناميبيا لن تكون سهلة كما يتوقعه البعض اذ ان معاينة الفيديو لهذا الفريق اثبتت انه يتمتع بامكانيات جد طيبة على مستوى التنظيم الدفاعي وهو يحسن غلق المنافذ المؤدية الى مرماه كما انه يحمل فكرة واسعة على اسلوب لعب المنتخب التونسي ويعي كل كبيرة وصغيرة مثلما نعرف عنه من جهتنا كل التفاصيل".واضاف المدرب الوطني ان "عامل الخبرة الذي يتمتع به لاعبو المنتخب الوطني التونسي سيكون حاسما في ترجيح كفتنا حيث ان خبرة المشاركات الافريقية التي يمتلكها اللاعبون ستكون مؤثرة في النتيجة النهائية للقاء هذا فضلا عن حماس العناصر الوطنية ورغبتها في تحقيق نتيجة ايجابية في الجولة الافتتاحية لكاس امم افريقيا ".