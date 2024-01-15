كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

فاز منتخب السنغال على نظيره غامبيا بنتيجة 3 - صفر مساء، يوم الإثنين، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.



سجل باب غايي الهدف الأول وأضاف لامين كامارا "ثنائية" في الدقائق 4 و52 و86 لينتزع المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الأخيرة عام 2022.





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وكان منتخب غامبيا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيبو آدامز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.



وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة قمة إفريقية ستقام يوم الجمعة المقبل بين منتخبي السنغال والكاميرون، بينما يلعب منتخب غينيا ضد غامبيا في نفس المجموعة.



وتقام النسخة 34 من كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 10 فبراير المقبل.