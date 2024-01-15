عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

تمكنت أمس وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من الكشف عن شبكة مختصة في السرقات والإحتفاظ بنفرين وذلك إثر حجز شاحنة وحوالي 11 طن من "القمح " محل سرقة من داخل إحدى الموانئ التجارية .بمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة والمضاربة والإحتكار في المواد العلفية المدعمة "