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عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 15:38 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكنت أمس وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من الكشف عن شبكة مختصة في السرقات والإحتفاظ بنفرين وذلك إثر حجز شاحنة وحوالي 11 طن من "القمح " محل سرقة من داخل إحدى الموانئ التجارية .

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة والمضاربة والإحتكار في المواد العلفية المدعمة "


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