جلستين عامتين بالبرلمان يومي الثلاثاء و الأربعاء

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بدايـة من الساعة التاسعة والنصف صباحا، والإربعاء 17 جانفي 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.





ويتضّمن جـدول الأعـمال النظر في مشاريع القوانين التالية:



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- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023.



- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023.



- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عدد 60/2023.