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بنعروس: حجز 650 قارورة غاز استعمال منزلي و 106 قارورة غاز استعمال صناعي

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 16:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار و المضاربة في الأسعار والبيع خارج مسالك التوزيع وعلى إثر عمليات رصد ومتابعة ميدانية دقيقة قامت وحدات الشرطة البلدية ببنعروس مصحوبة بفريق من الإدارة الجهوية للتجارة ببنعروس بعد استشارة النيابة العمومية بمداهمة مخزن معد لبيع الغاز المدعم بالجملة كان صاحبه يعمد إلى تفريغ قوارير الغاز المنزلي المدعم في قوارير كبيرة الحجم و بيعها للصناعيين قصد تحقيق أرباحا كبيرة، حيث تمّ حجز 650 قارورة غاز استعمال منزلي و 106 قارورة غاز استعمال صناعي.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بفتح محضر في الغرض و مواصلة الأبحاث لدى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية وتعهد مصالح التجارة بخصوص المحجوز.


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