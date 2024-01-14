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وزير الداخلية يطّلع على حسن سير العمل بمطبعة وزارة الداخلية ببن عروس

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 16:22 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أدى وزير الداخلية كمال الفقي يوم السبت 13 جانفي 2024 زيارة تفقد الى مطبعة وزارة الداخلية ببن عروس رفقة عدد من الاطارات العليا من الوزارة، حيث اطلع عن كثب على حسن سير العمل بها وعاين مختلف الخدمات المقدمة، كما ثمن السيد الوزير مجهودات التقنيين والمشرفين على المطبعة خاصة لما أبدوه من تحمل للأمانة والمسؤولية في عملهم، مؤكدا على ضرورة مزيد تطوير الآليات والتكنولوجيات ودعم هذا الهيكل في اطار مقتضيات الحوكمة الرشيدة.


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