لطفي العماري يعلن توقّف برنامج ميدي ماد ‎

أعلن اليوم الجمعة 12 جانفي، لطفي العماري كرونيكور برنامج ميدي ماد على اذاعة راديو ماد عن توقّف البرنامج دون أن يكشف عن الاسباب الحقيقية لايقاف البرنامج.
وقال لطفي العماري " للأسف حصة ميدي ماد ستتوقف وستكون اليوم ٱخر حلقة لأسباب خارجة عن نطاقنا" تمنيناها تتواصل لكن هناك استحالة لذلك.
من جانبها لم تكشف مقدمة البرنامج ايمان المداحي عن أسباب ايقاف البرنامج، كذلك الكرونيكور بنفس البرنامج ابراهيم الوسلاتي اكتفى بنشر تدوينة بعنوان "انتهى المشوار".
وقال لطفي العماري " للأسف حصة ميدي ماد ستتوقف وستكون اليوم ٱخر حلقة لأسباب خارجة عن نطاقنا" تمنيناها تتواصل لكن هناك استحالة لذلك.
من جانبها لم تكشف مقدمة البرنامج ايمان المداحي عن أسباب ايقاف البرنامج، كذلك الكرونيكور بنفس البرنامج ابراهيم الوسلاتي اكتفى بنشر تدوينة بعنوان "انتهى المشوار".
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