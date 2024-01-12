محمد المسليني: ''لا بد من إحالة من تورط في تعطيل تزويد البلاد بمادة القهوة إلى المساءلة القضائية''

وقال '' تحمل الرئيس لهذا العبء لوحده يدل على عجز الحكومة ولن يحل المشكل''، حسب قوله.كما دعا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم والوقوف إلى جانب الرئيس في محاربة الفساد.