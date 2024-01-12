محمد المسليني: ''لا بد من إحالة من تورط في تعطيل تزويد البلاد بمادة القهوة إلى المساءلة القضائية''

علق محمد المسليني، القيادي في حركة الشعب، اليوم الجمعة 12 جانفي 2024، خلال حضوره في برنامج ‘’émission impossible’’، على إي أف أم، على زيارة رئيس الجمهورية يوم أمس إلى الديوان التونسي للتجارة .
وقال محمد المسليني، ''إن الفساد موجود في كل المواقع وتونس تعاني منه بجميع اشكاله''، معتبرا أنه إذا حصلت الرواية كما صرح بها الرئيس فإنه لا بد من إحالة من تورط في تعطيل تزويد البلاد بمادة القهوة أو غيرها إلى المساءلة القضائية، وفق قوله.
وأشار إلى أنه عندما كان وزيرا كان يسعى إلى تغيير عقلية الديوان وبعث مؤسسة شراءات عمومية ولكن كان هناك صد لهذه الفكرة، وفق تعبيره.
وقال محمد المسليني، ''إن الفساد موجود في كل المواقع وتونس تعاني منه بجميع اشكاله''، معتبرا أنه إذا حصلت الرواية كما صرح بها الرئيس فإنه لا بد من إحالة من تورط في تعطيل تزويد البلاد بمادة القهوة أو غيرها إلى المساءلة القضائية، وفق قوله.
وأشار إلى أنه عندما كان وزيرا كان يسعى إلى تغيير عقلية الديوان وبعث مؤسسة شراءات عمومية ولكن كان هناك صد لهذه الفكرة، وفق تعبيره.
وقال '' تحمل الرئيس لهذا العبء لوحده يدل على عجز الحكومة ولن يحل المشكل''، حسب قوله.
كما دعا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم والوقوف إلى جانب الرئيس في محاربة الفساد.
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