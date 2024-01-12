رحّلته تركيا وعاد الى تونس عبر مطار تونس قرطاج: محاكمة عائد من صفوف داعش سوريا واخرين

جلبت أول أمس الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة، متهم موقوف كما مثل معه 3 متهمين اخرين بحالة سراح ،وجهت لهم تهم تتعلق بالسفر خارج تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الارهابية ،وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية ،والانضمام عمدا لتنظيم ارهابي داخل وخارج تراب الجمهورية ،



وتفيد تفاصبل القضية ان الابحاث انطلقت من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بعد ورود معطيات حول إيقاف عنصر ارهابي داعشي في تركيا وايداعه السجن كما تبين ان المتهم سافر عبر مطار تونس قرطاج .

باستنطاق المتهم اكد انه سافر عبر مطار تونس قرطاج خلال سنة 2014 الى تركيا ثم عند وصوله الى مدينة غازي عنتاب تم القبض عليه من قبل السلطات التركية واشتبه في كونه سيسافر الى سوريا فتم ايداعه السجن وقضى عقوبة سجنية ثم تم لاحقا ترحيله الى تونس .



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وبمجابهته بمجموعة من الصور كانت جمعته مع عناصر ارهابية داعشية التزم الصمت،ثم نفى تبنيه للفكر التكفيري وانه ليس من مناصري تنظيم داعش الارهابي.





باستنطاق المتهم الثاني نفى تبنيه لأي فكر سلفي جهادي ،نافيا معرفته بالمتهم الرئيسي أو تطرقه للحديث معه حول الوضع في سوريا ومسالة الجهاد وضرورته في سوريا موضحا ان المتهم المذكور كان يقتنى منه حلويات قبل ان يسافر .





باستنطاق المتهم الثالث أكد انه عرف المتهم الرئيسى خلال تنظيف المسجد قبل صلاة العيد ومنذ ذلك اليوم لم يعد يلتقي به نافيا تبنيه لأي فكر سلفي جهادي أو مناشدة ومناصرة تنظيم داعش الارهابي.





باستنطاق المتهم الرابع تمسك بتصريحاته المسجلة عليه بحثا وتحقيقا نافيا تبني الفكر المتشدد أو عمله بسفر المتهم الرئيسي الى تنظيم داعش الارهابي في سوريا مبينا انه أدى معه في مناسبة وحيدة صلاة العشاء في المسجد وانه لم يتطرق معه في أي مسألة جهادية .



ورافع محامي المتهم العائد من سوريا عنه وبين للمحكمة ان موكله رحلته السلطات التركية الى تونس وقد عاد عبر مطار تونس قرطاج دون أن يتم ايقافه مبينا ان موكله توجه الى منزله ولم يتم ايقافه ألا عندما توجه الى أحد المقرات الأمنية لاستخراج جواز سفر فتم حينها التفطن له فتم فتح بحث اداري حول خطأ أمني تم ارتكابه بسبب عدم تسلم المتهم في المطار وتركه يغادره..





وقد قررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.