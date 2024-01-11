قضية تعفن جثة مهاجر في المستشفى: بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير المستشفى وصاحب شركة دفن وتحجير السفر على طبيبة واداري

كشف مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية باريانة نزار لعوج في تصريح ل"باب نات " ان قاضي التحقيق اصدر اليوم بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير مستشفى وصاحب شركة خاصة بالدفن وذلك في القضية التي تتعلق بتعفن جثة مهاجر افريقي وعدم وضعها في ثلاجة غرفة الاموات .



واكد الناطق الرسمي انه تم تحجير السفر على اطار اداري وطبيبة شملتهم الابحاث في القضية فيما تقرر الابقاء على 6 أشخاص بحالة سراح مبينا ان الابحاث متواصلة .

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