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قضية تعفن جثة مهاجر في المستشفى: بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير المستشفى وصاحب شركة دفن وتحجير السفر على طبيبة واداري

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 19:30 قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشف مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية باريانة نزار لعوج في تصريح ل"باب نات " ان قاضي التحقيق اصدر اليوم بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير مستشفى وصاحب شركة خاصة بالدفن وذلك في القضية التي تتعلق بتعفن جثة مهاجر افريقي وعدم وضعها في ثلاجة غرفة الاموات .

واكد الناطق الرسمي انه تم تحجير السفر على اطار اداري وطبيبة شملتهم الابحاث في القضية فيما تقرر الابقاء على 6 أشخاص بحالة سراح مبينا ان الابحاث متواصلة .


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