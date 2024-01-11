محامي وديع الجريء: تم توجيه التهمة للجريء كمشارك في ملف المدير الفني والفاعل الأصلي بحالة سراح

كشف الخميس 11 جانفي، كمال بن خليل محامي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء انه تم ختم البحث في الملف الاول المتعلق بالمدير الفني وتم توجيه التهمة للجريء كمشارك.



واشار كمال بن خليل في المقابل، الي ان الاطراف التي تم توجيه التهمة لها كفاعل أصلي في الملف (مسؤولين بوزارة الشباب ) في حالة سراح.

وبخصوص الرسالة التي وجهها الجريء الي رئيس الجمهورية أكد بن خليل انها مبادرة شخصية من وديع الجريء وهي صرخة من مواطن يعتبر انه بصدد التعرض لمظلمة.<ﷺ>



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وكان الحساب الرسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء نشر يوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 على الفيسبوك مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للنظر في القضية التي رفعتها وزارة الشباب و الرياضة ضدّه.

هذا وقد إعتبر الجريء القضية التي سجن من أجلها لا سند قانوني لها و أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية لا ينطبق عليها. وكان الحساب الرسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء نشر يوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 على الفيسبوك مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للنظر في القضية التي رفعتها وزارة الشباب و الرياضة ضدّه.هذا وقد إعتبر الجريء القضية التي سجن من أجلها لا سند قانوني لها و أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية لا ينطبق عليها.