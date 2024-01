OMODA 5 a remporte le Prix du meilleur SUV scientifique et technologique

Communiqué de Presse - Depuis sa naissance, OMODA 5 a attiré une grande attention en tant qu’un premier véhicule mondial. En particulier sa configuration technologique, comparable aux produits de luxe haut de gamme est beaucoup aimée par les jeunes. Récemment, OMODA 5 a obtenu le « Prix du meilleur SUV scientifique et technologique » 2022 décerné par la Qatar Automobile Association, ce qui peut être considéré comme une réputation bien méritée.



En tant qu’un pionnier du futur, OMODA 5 est équipé de plusieurs technologies intelligentes, qui non seulement apportent une expérience de conduite intelligente immersive aux utilisateurs à la mode, mais améliorent également efficacement les performances de sécurité active et passive.





OMODA 5 adopte deux écrans duplex transparents de 10,25 pouces sans couture, La combinaison entre un noyau et deux écrans réalise l'interconnexion entre la commande centrale et les instruments, brisant la forme inhérente de l'écran de commande centrale. De plus, le contrôleur AC lumineux multicolore INS dispose de lumières d'ambiance de 64 couleurs, qui peuvent non seulement être liées au mode de conduite et à l'état de déverrouillage/ouverture de la porte, mais présentent également l'effet fantastique des lumières respiratoires avec le changement de climatiseur, la température et le rythme de la musique, comme si vous étiez dans un univers parallèle avec une sensation étonnante et dynamique.



Dans la cabine intelligente d'OMODA 5, l'utilisateur peut contrôler l'exécution de diverses fonctions du véhicule via le système ASR au lieu d'appuyer sur des touches, réalisant ainsi un contrôle pratique et rapide du multimédia, de la climatisation et d'autres appareils. De plus, OMODA 5 dispose des fonctions de déverrouillage à distance et de démarrage du véhicule. L'utilisateur peut allumer le climatiseur à l'avance et localiser le véhicule via la télécommande, profitant ainsi d'un voyage plus rassurant.

De plus, OMODA 5 vient de remporter une note de sécurité « cinq étoiles » délivrée par Euro NCAP. Parmi eux, le système ADAS équipé sur l'OMODA 5, qui possède plus de 16 fonctions, a atteint des performances supérieures globales dans une configuration intelligente. C’est une grande contribution à la note de sécurité « cinq étoiles ».

En tant qu’un produit à la mode et personnalisé spécialement créé pour les jeunes du monde entier, tout en accueillant les jeunes utilisateurs, OMODA 5 est resté déterminé à chasser les personnalités, à suivre les tendances de la mode et à explorer le charme de la technologie intelligente avec les jeunes élites urbaines mondiales.