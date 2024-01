OMODA captive les femmes de la génération Z mondiale en prêtant attention aux besoins des femmes en matière de conduite automobile

Communiqu de Presse - Alors que la demande d'utilisation de voitures par les femmes continue d'augmenter, l'conomie fminine de la consommation automobile ne peut plus tre nglige et est devenue un nouveau point de croissance sur le march automobile. De plus en plus de modles de vhicules commencent se concentrer sur les perspectives des utilisatrices, ce qui amliore ainsi leur exprience de conduite. OMODA, une nouvelle marque automobile adoptant un concept axe sur le client et sappuyant sur une stratgie ne l'chelle mondiale , captive galement les clientes du monde entier avec son langage esthtique unique, son savoir-faire impeccable et ses performances de scurit fiables.



Prendre des mesures concrtes pour dfendre les femmes dans le monde





...



En tant quune marque avant-gardiste transfrontire de SUV, OMODA a fait beaucoup defforts pour comment casser le cercle de la clientle fminine du monde entier.

Au Kazakhstan, OMODA a parrain l'vnement fminin annuel le plus influent, 4 FEMS CITY , et a prsent son modle-vedette, l'OMODA C5 pendant l'vnement. Sur place, plus de 7 000 invites du monde entier sont venues sur le stand OMODA C5, applaudissant ce SUV transfrontire avant-gardiste, dynamique et tourn vers l'avenir. Ils ont apprci hautement sur lapparence de l'OMODA C5. Certaines invites ont mme laiss des photos avec OMODA C5, montrant leur amour et leur attente pour ce tout nouveau SUV fminin avec action. En outre, OMODA et 4 FEMS sapparaissent ensemble sur le grand cran de Times Square New York, utilisant activement le pouvoir de sa marque pour plaider en faveur d'une vie meilleure pour les femmes sur l'cran le plus influent au monde en matire de communication et d'interaction.



Le 9 novembre, lors des prix de la Voiture mondiale fminine de l'anne (WWCOTY), l'OMODA C5 a t nomin en comptition avec 21 autres modles mondiaux pour le prix ultime. Cette liste, qui rassemble les nouveaux modles les plus apprcis dans le monde entier, se concentre sur le design extrieur, les performances, la scurit et d'autres facteurs pour slectionner les symboles de lpoque qui reprsente la mode moderne et une scurit fiable. L'inclusion d'OMODA sur la liste tmoigne la reconnaissance en matire dautorit qui lui est accorde par sa base d'utilisatrices fminines qui affirment son engagement envers la qualit et sa poursuite incessante de l'innovation. Il est dit que cet vnement a eu lieu 14 fois et, a maintenant un public diversifi de plus de 500 millions de personnes. Il est le seul prix de slection automobile dans le monde entirement compos de journalistes automobiles fminines. Il dtient une influence significative et une valeur de rfrence pour les dcisions d'achat de voitures des femmes.





Lesthtique avant-gardiste et la scurit fiable capturent les utilisateurs fminins



En tant que un SUV transfrontire, l'OMODA C5 possde la poursuite des femmes dans laspect dun design exquis et des performances de scurit. Son extrieur la mode et sa construction technologique intelligente, dmontrent l'esthtique future d'OMODA. En s'appuyant sur le langage de conception unique Art in motion , l'OMODA C5 adopte une grille de matrice gomtrique de type diamant et des roues pales bicolores de 18 pouces. Ainsi, la vision dune esthtique de mode avant-gardiste est une autre raison importante de sa popularit auprs de beaucoup dutilisatrices.



En ce qui concerne les performances de scurit auxquelles les propritaires dautomobile fminins prtent attention, OMODA C5 est galement fort. Il est quip d'une forte proportion d'acier ultra-haute rsistance et de six coussins gonflables de scurit. Il intgre la nouvelle gnration d'ADAS 4.0 et un systme d'imagerie panoramique 360 degrs offrant une assurance de scurit complte. En mme temps, l'OMODA C5 rpond aux normes de scurit mondiales cinq toiles de l'E-NCAP de l'Union europenne et de l'A-NCAP d'Australie pour garantir un voyage sr tous les occupants.

L'attention accrue porte aux besoins essentiels par des femmes souligne l'engagement d'OMODA envers son concept centre sur le client . Au-del de cela, en tant quune marque adhrant une stratgie globale, OMODA rpond activement aux appels environnementaux travers le monde. En sappuyant sur des nouvelles technologies nergtiques de pointe, OMODA a prsent le modle entirement lectrique OMODA E5. Sa faible consommation d'nergie et sa grande autonomie ont t largement salues par les mdias, les consommateurs et mme les personnalits politiques de divers pays. En se consacrant la communication avec les utilisateurs et au dveloppement durable, OMODA avance de manire tangible dans son parcours vers la croissance et l'expansion mondiales.



OMODA veut que les vhicules relient tous les aspects de la vie des utilisateurs du monde entier pour crer une exprience plus valorisante pour les utilisateurs avec une vision plus profonde et une cologie plus diversifie et inclusive.



Actuellement, OMODA a t prsent en continu dans plusieurs rgions parmi plus de dix pays, y compris lAsie du Sud-Est, lEurope, lAustralie, lAmrique du Sud,,etc. À l'avenir, OMODA continuera respecter son concept de marque centre sur le client , dvelopper profondment le march mondial diversifi, se concentrer sur les diffrents groupes d'utilisateurs, rpondre aux besoins individuels de plus de consommateurs et apporter une mobilit plus exceptionnelle aux nouvelles gnrations.





À propos dOMODA



Grce une vision approfondie et une rflexion sur les tendances vers la jeunesse, l'individualit et la mondialisation, OMODA se consacre accueillir des consommateurs mondiaux pionniers et crer une marque vers l'avenir pour la nouvelle gnration pleine d'entrain et d'attitude.

OMODA peroit profondment la vie de la jeune gnration mondiale contemporaine en incarnant une identit CROSS qui brise les frontires pour s'engager dans un dialogue complet avec la gnration mergente. En brisant l'ordre du monde rel, OMODA apporte ses sieges la mode avec un design avant-gardiste et une technologie futuriste aux jeunes utilisateurs de la gnration Z.

Dans le nom OMODA , le O reprsente la surprise et la vitalit, et c'est aussi le symbole de l'lment essentiel de la vie, l'oxygne. MODA est driv de Modern , ce qui implique les tendances de la mode et reprsente une nouvelle gnration mondiale de modes de vie durables, une incarnation de la verdure cologique et du style avant-gardiste.



Avec une pense mondiale sur la marque , OMODA a cr de manire innovante le concept d'cosystme O-universe . Cest une mthode de communication unique entre la marque et les utilisateurs, et un symbole social exclusif pour OMODA. Lobjectif est dtablir des liens plus chaleureux avec les utilisateurs du monde entier, dadopter une culture plus diversifie et de co-crer un style de vie dsirable et tendance avec les utilisateurs.