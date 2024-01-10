تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير معروف بكنية البخوش محل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية من اجل تورطه في قضايا سرقات وسلب باستعمال العنف الشديد والتهديد بسلاح أبيض.



وكشفت الابحاث ان المتهم تضرر منه 30 مواطنا وقد تعرف عليه حوالي 19 شخصا .





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هذا وتصدى المتهم خلال عملية القبض عليه لاعوان الأمن بموس "بوسعادة" وقد تمت السيطرة عليه وايقافه