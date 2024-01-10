Babnet

تضرر منه 30 مواطنا ومحل 14 منشور تفتيش... المكنى ب"البخوش" في قبضة أمن حي هلال

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 18:52 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير معروف بكنية البخوش محل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية من اجل تورطه في قضايا سرقات وسلب باستعمال العنف الشديد والتهديد بسلاح أبيض.

وكشفت الابحاث ان المتهم تضرر منه 30 مواطنا وقد تعرف عليه حوالي 19 شخصا .

...

هذا وتصدى المتهم خلال عملية القبض عليه لاعوان الأمن بموس "بوسعادة" وقد تمت السيطرة عليه وايقافه


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280182


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 18:52 Tunis
All Radio in One    
*.*.*