وزارة العدل تنشر منشور متعلّق بتفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بــ" حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية ".
الأربعاء 10 جانفي 2024 | 28 جمادي الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:02
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 66
13°
12°
الــرياح:
1.03 كم/س
9°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
13°-9
17°-10
16°-11
16°-10
17°-8
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 38 559) رخصة قيادة الدراجة النارية إجبارية
( 30 979) القضاء يصدر حكمه على رجل الأعمال
( 24 823) كميات الأمطار المُسجلة خلال الـ2
( 23 943) فيديو.. انسحاب المصلين لحظة اعتلاء
( 23 408) مغازات عزيزة تعتذر عن حادثة .. "
( 21 784) متابعة ... نسبة الاقبال على الاقت
( 19 555) تنفيذ عقلة توقيفية على جميع أرصدة
( 19 535) فظيع... وفاة نادل وحريف طعنا بموس
( 18 660) انباء عن الغاء الحكومة للتفرغ النق
( 18 580) متابعة... النتائج الأولية للانتخ
( 18 412) هشام السنوسي: إيقاف أجور جميع أعضا
( 17 172) أحال بعضهم على الانعاش والبعض الآخ
( 16 964) الفة الحامدي تنشر برنامجها السياسي
( 16 587) هذا ما قرره القضاء في حق مدير اسبق
( 16 234) اسناد الجنسية التونسية لاجانب مورط
( 16 059) كتائب القسام في رسالة للاحتلال: ال
( 15 576) ضحاياهم بالعشرات وينشطون بباردو و
( 15 552) مجلس وزاري يقرر إلغاء العمل بالقر
( 15 337) الإفراج عن الانستغراموز مريم الدبا
( 15 242) عامين سجنا في حق محامي معروف
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 280138