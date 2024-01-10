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وزارة العدل تنشر منشور متعلّق بتفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بــ" حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية ".

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 11:45 قراءة: 0 د, 10 ث
      
منشور وزيرة العدل حول تفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بــ" حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية ".


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