مرصد رقابة: تجاوزات شابت مناظرة الشركة الجهوية للنقل بمدنين

أكد مرصد رقابة أنه توصل بعديد الشكايات مفادها التلاعب بنتائج المناظرة الخارجية لانتداب أعوان بالشركة الجهوية للنقل بمدنين عدد 01/2021 و غياب أبسط قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المترشحين.



كما أشار المرصد في بلاغ له الى أنه تبيّن بصفة قاطعة أنّ الشركة لم تتقيّد بالإجراءات والمراحل المضمنة ببلاغ المناظرة، حيث كانت لم تتم دعوة المترشحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي وإنّما تمت باعتماد فرز المترشحين حسب تسلسل أرقام بطاقات التعريف، لاجتياز الاختبار التطبيقي والاختبار النفسي التقني، كما أنه تم تجاوز العدد المسموح به //في حدود أكثر من أربعة أضعاف كما تمّ تحديده بصفة مسبقة ببلاغ //.





...



ووفق البلاغ فقد أضيف اختبار جديد (اختبار نفسي شفاهي) لم يسبق الإعلان عنه في نص البلاغ، كما تمّت دعوة كلّ المترشحين دون فرز الناجحين في الاختبارات الأخرى قصد اجتياز الاختبار الذي تمّ إضافته بطريقة تُخلّ بالمبادئ العامة للتناظر.



واعتبر مرصد رقابة أن عملية إضافة اختبار غير منصوص عليه بنص البلاغ لها تأثير مباشر على مصداقية النتائج وصحتها وأضاف المرصد أنه سبق وأن توجّه بمراسلة الى وزير النقل بتاريخ 13 ديسمبر 2021 اعلمه بمقتضاها بوجود شبهات جدية للتلاعب بالمناظرة، كما وجه بتاريخ امس 09 جانفي 2024 مراسلة أخرى لمطالبته باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون واحترام القواعد العامة للمناظرات ودرأ الشبهات، تكريسا لمبادئ الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص أمام كافة المترشحين.