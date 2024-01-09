بسبب الغيرة تحيل زوجها على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب!!

مثل ظهر اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة متهم في قضية تعلقت بعدم اشعار السلط ذات النظر بما بلغ إليه من معطيات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها وذلك على خلفية تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع شقيقه الذي سافر الى سوريا والتحق بتنظيم داعش الارهابي منذ 2014 دون اعلام السلطات الأمنية بالامر .



وكان منطلق القضية أثر تفطن زوجة المتهم لتواصله مع فتاة يوميا والدردشة معها لساعات فشكت في خيانة زوجها لها ولما طلبت منه الكشف عنها أكد لها ان شقيقه المتواجد في سوريا يتواصل معه باستعمال حساب فتاة حتى لا يتم التفطن له لكنها لم تصدقه وتوجهت للواحدات الأمنية وقدمت شكاية في الغرض وعلى الفور انطلقت قضية الحال ليتم التفطن من كون المتهم يتواصل مع شقيقه الداعشي..





...



باستنطاق المتهم اعترف بما نسب إليه موضحا انه لم يكن يعلم أن القانون يعاقب على عدم الإعلام عن سفر سقيقه الى سوريا والتحاقه بداعش الارهابي طالبا العفو .



فقررت هيئة الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

