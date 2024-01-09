البحر الأزرق... فك لغز السيارة الخاصة التى روعت النساء

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى من فك لغز السيارة الخاصة التى لا تحمل ترقيما منجميا والتى روع سائقها النساء حيث ألقى عليه القبض رفقة شخصين اخرين ...





وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على أثر تعرّض5 نساء إلى عمليّات نطر بإستعمال العنف من قبل مجهولين على متن سيارة خاصّة لا تحمل ترقيما منجميا من الجهة الخلفية وذلك خلال مرورهن بأحد الأنهج المتفرعة بجهة سيدي داود ...



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وبعد إجراء جملة من التحريّات الميدانية والفنية اعتمادا على ما وثّقته كاميرات المراقبة تم التعريف بهوية صاحب السيارة الذي كان يستغلّها إبنه، وبالتحوّل إلى محل سكن الأخير بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أمكن القبض على المعني الذي إعترف بارتكابه لسلسلة من السرقات باستعمال السيّارة المذكورة بمشاركة إبن شقيقه (تم القبض عليه) والتفريط بالبيع في المسروق لاحقا ل3 أشخاص من متساكني جهة البحر الأزرق المرسى.



وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم القبض على المعنيّين تواليا وعرضهم على المتضرّرات اللاّتي تعرّفن على المظنون فيهم من الوهلة الأولى والسيارة المستعملة في عمليات السلب... وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.