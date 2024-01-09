العجمي الوريمي: لا نقوم بمناورة من خلال تغيير اسم النهضة والحركة موجودة في كل عائلة



وقال أن حركة النهضة ليست طائفة ولكنها جزء من المجتمع وموجودة في كل عائلة تونسية وفي كل قطاع مضيفا ''ليس لنا أدنى مشكل مع المجتمع التونسي''.

ونفى الوريمي القيام بمناورة سياسية مؤكدا سعي الحركة نحو المصلحة العليا للوطن.



افاد الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي في مداخلة على إي أف أم أنه من الوارد أن يتم تغيير اسم حركة النهضة والغاية من ذلك هو الانفتاح على مكونات أخرى موجودة في المجتمع.وقال أن حركة النهضة ليست طائفة ولكنها جزء من المجتمع وموجودة في كل عائلة تونسية وفي كل قطاع مضيفا ''ليس لنا أدنى مشكل مع المجتمع التونسي''.ونفى الوريمي القيام بمناورة سياسية مؤكدا سعي الحركة نحو المصلحة العليا للوطن.

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وكان العجمي الوريمي أكد في تدوينة نشرها على فيسبوك إن تغيير إسم النهضة وارد، وأن ذلك طرح داخل لجنة الإعداد المضموني، لافتا إلى أن ذلك لا يحتاج إلى إستفتاء داخلي إلا في صورة وجود أكثر من إسم بديل عن إسم الحزب الحالي آنذاك يمكن القيام بسبر آراء لمعرفة أي الأسماء يحظى بأكثر قبول وتأييد.



كما أضاف أنه لا يستبعد تغيير إسم مجلس الشورى باسم المجلس الوطني، قائلا إنها فكرة طرحت قبل المؤتمر التاسع ولم يتم التركيز عليها أو تفعيلها لكنها تبدو اليوم أكثر تلاؤما مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية،وفق ما جاء في نص التدوينة.

