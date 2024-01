Un mandat de dépôt émis sur l'ensemble des actifs du groupe LA ROSE BLANCHE d’un montant de 17 millions de dinars

Communiqué de Presse - Dans le cadre du processus de cession de la société SOPAT,un mandat de dépôt a été émis sur l'ensemble des actifs du groupe LA ROSE BLANCHE, d’un montant de 17 millions de dinars



Dans le cadre du processus judiciaire en cours entre le groupe LAHMAR et la société LA ROSE BLANCHE concernant la vente de la société de production agricole SOPAT (actuellement MLIHA) pour une valeur totale estimée à 22 millions de dinars, un mandat de dépôt a été lancé sur tous les comptes bancaires du groupe LA ROSE BLANCHE, d'une valeur d'environ dix-sept millions de dinars, en vertu d'une autorisation judiciaire, et ce, pour assurer le paiement de la partie la plus importante du prix de cession des actions de l’entreprise en question (SOPAT) qui appartenait aux frères LAHMAR, qui n’ont pas pu obtenir le reste de leurs dettes financières dans cette vente depuis l'année 2014.

Ce mandat de dépôt a été émis suite à la décision judiciaire définitive rendue le 21 septembre 2021 par le tribunal de Monastir, rejetant toutes les charges liées aux frères LAHMAR en les acquittant totalement.



Dans ce contexte, le groupe LAHMAR annonce son engagement à achever le processus judiciaire pour récupérer ses droits matériels et moraux en application de la décision de préservation, et est pleinement confiant dans la suprématie de la loi et dans l'indépendance de la justice.

Il convient de noter que la Société de Production Animale SOPAT figurait parmi les entreprises les plus importantes dans le domaine de la production avicole au moment de sa vente et de son introduction en bourse, sa valeur totale en 2014 était estimée à environ 30 millions de dinars.