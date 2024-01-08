الدائرة الجنائية تحدد موعدا لمحاكمة مدير السجن المدني للمرناقية الاسبق ورجل اعمال وزوجته وإطارات بالسجون

حددت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 9جانفي الجاري لمحاكمة رجل أعمال معروف وزوجته ومدير سابق لسجن المرناقية وأعوان سجون كانوا قد مثلوا أمامها للاعتراض على أحكام سجنية غيابية كانت قد صدرت في شانهم من أجل الارتشاء.

وقد قررت الدائرة قبول اعتراضاتهم.



ويتعلق ملف القضية باتهام رجل الأعمال "خ ق" أثناء تواجده بالسجن سنوات 2011 الى 2014 بممارسة أعماله التجارية من داخل سجن إيقافه وذلك بمساعدة من زوجته ومدير السجن وأعوان سجون في تلك الفترة مقابل حصولهم على رشاوى في الغرض.



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وشملت لائحة الاتهام خمسة متهمين من بينهم رجل الأعمال وزوجته وثلاثة إطارات من السجون لتصدر في حقهم أحكام قضت بسجنهم مدة تترواح بين أربعة أعوام وستة أعوام وستة أشهر وذلك من أجل جريمة الارتشاء والباعث على ذلك.