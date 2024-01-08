في حادثة غير مسبوقة في تاريخ كرة اليد التونسية: كاتب عام فريق بعث بني خيار ينزل20 لاعبا من الحافلة في مدخل مدينة الحمامات ويتركهم بمفردهم

أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا على صفحتها الرسمية على الفايسبوك حول الحادثة الخطيرة و الغير المسبوقة في تاريخ كرة اليد التونسية التي جدت مساء الأحد 7 جانفي 2024 عند عودة فريق فريق البعث الرياضي ببني خيار من المهدية بعد اجراء مقابلتين في إطار البطولة الوطنية واقدام الكاتب العام للجمعية على إنزال حوالي 20 لاعبا من صنفي الأصاغر و الأواسط في مدخل مدينة الحمامات على مستوى الطريق السيارة تونس - سوسة بدعوى حدوث مناوشات بينه وبين بعض اللاعبين ومواصلة الطريق نحو مدينة بني خيار دون هؤلاء اللاعبين وتركهم لسبيلهم في هذا البرد القارس يواجهون مخاطر الطريق..الجامعة أضافت أنه على اثر إتصال المصالح الأمنية بالجامعة لاعلامها بالحادثة تمّ التنسيق فورا مع الوحدات الأمنية من الحرس الوطني التي تنقلت على عين المكان صحبة بعض الأولياء ومدرب المنتخب الوطني أحمد الراجحي ومسؤول عن فرع الشبان بالبعث الرياضي ببني خيار وتم نقل كافة اللاعبين إلى منازلهم بواسطة السيارات ...