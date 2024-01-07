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حركة النهضة تعلن دخول رئيسها بالنيابة المنذر الونيسي في إضراب جوع

Publié le Dimanche 07 Janvier 2024 - 15:23 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفادت حركة النهضة في بلاغ لها بأن رئيسها بالنيابة ومنسق مكتبها التنفيذي المنذر الونيسي الموقوف منذ يوم 06 سبتمبر 2023 بالسجن المدني بالمرناقية قد دخل في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن عشرة أيام احتجاجا على ما يعتبره غموض المسار القضائي منذ لحظة إيقافه إلى ساعة دخوله في الإضراب.

مضيفة بأن الونيسي يشعر بمظلمة صارخة قد سلطت عليه وهي تتهدد لا فقط حريته بل مسيرته العلمية والأكاديمية إلى جانب معاناة عائلته المضيقة والموسعة.
وهو ما تتفهمه الحركة – وفق بلاغها-


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