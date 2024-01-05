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العثور على فتاة مذبوحة ...

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 12:23 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بنقل جثة فتاة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بعد أن عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بالجهة.

وكان منطلق الابحاث اثر اتصال والد الضحية بها عديد المرات لكن دون جدوى فتوجه الى صاحب العمارة وطلب منه ان يفتح شقة ابنته ليعثرا عليها وسط بركة من الدماء ومذبوحة من رقبتها فاتصل بالوحدات الامنية واعلمهم بالامر .


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