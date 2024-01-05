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نجيب الدزيري : رئيس الجمهورية أصدر تعليماته برفع القيود على تصدير الزيت

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 08:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن كرونيكور اذاعة اي أف أم نجيب الدزيري صباح اليوم أن رئيس الجمهورية أصدر تعليماته برفع القيود على تصدير الزيت...
وكانت سنية الدهماني أعلنت سابقا أن الديوان الوطني للزيت يطالب الشركات المصدرة بالتبرع بكمية من الزيت للحصول على تأشيرة تصدير... وهو ما خلق اشكال نتج عنه تراجع في كميات الزيت المصدرة للخارج....
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سنية الدهماني للدزيري: " هاجمتم مصدري زيت الزيتون واتهمتموهم بالاستثراء واليوم تتباكون على العملة الصعبة"...


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