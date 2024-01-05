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رياض جراد: رجال اعمال هاربين يتصلون بالمستثمرين الأجانب ويدعونهم الي عدم الاستثمار في تونس ‎

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 07:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حذّر الخميس 4 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد من رجال الاعمال المحكومين غيابيا والمتحصنين بالفرار في الخارج مؤكدا انهم بصدد لعب دور تخريبي يراد منه تحطيم الاقتصاد التونسي.
وأكد جراد ان لديه معطيات بأن رجال الاعمال الهاربين من تونس يتصلون بمستثمرين أجانب ويدعونهم الي عدم الاستثمار في تونس كما يتصلون برجال اعمال في تونس ويطلبون منهم مغادرة البلاد بحجة ان تونس دولة ديكتاتورية وتستهدف رجال الاعمال.


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 279847

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 05 Janvier 2024 à 07h 37m |           
و للبهامة عنوان.


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