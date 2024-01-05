رياض جراد: رجال اعمال هاربين يتصلون بالمستثمرين الأجانب ويدعونهم الي عدم الاستثمار في تونس ‎

حذّر الخميس 4 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد من رجال الاعمال المحكومين غيابيا والمتحصنين بالفرار في الخارج مؤكدا انهم بصدد لعب دور تخريبي يراد منه تحطيم الاقتصاد التونسي.وأكد جراد ان لديه معطيات بأن رجال الاعمال الهاربين من تونس يتصلون بمستثمرين أجانب ويدعونهم الي عدم الاستثمار في تونس كما يتصلون برجال اعمال في تونس ويطلبون منهم مغادرة البلاد بحجة ان تونس دولة ديكتاتورية وتستهدف رجال الاعمال.