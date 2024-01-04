استرجاع مقسم فني بمساحة 10 هك بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية بن عروس اليوم الخميس 04 جانفي 2024 مقسم فني يقع بمعتمدية مرناق يمسح 10هك، يحتوي في جزء منه على أشجار مثمرة ومتواجد بالمنطقة السقوية بمرناق.



وجرى استرجاع هذا المقسم تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، بحضور السلط الجهوية والمحلية وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة وبمعية الأجهزة الأمنية.

وقد تعهدت مصالح ديوان الأراضي الدّولية بالعقار المستردّ في انتظار إعادة توظيفه لاحقا طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.



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