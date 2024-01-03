سمير الوافي يعود لقناة الحوار التونسي ببرنامج جديد

أعلن الأربعاء 3 جانفي، الإعلامي سمير الوافي عودته لقناة الحوار التونسي ببرنامج جديد كليا من حيث الشكل والمضمون.





وكتب سمير الوافي على صفحته الرسمية بالفايسبوك التدوينة التالية:



"أعلن رسميا عن عودتي لقناة الحوار التونسي التي قضيت فيها أجمل سنواتي في المهنة...وسنلتقي قريبا على شاشتها في سهرة كل أحد في برنامج جديد كليا ومختلف عن كل برامجي السابقة شكلا ومضمونا...ولا قديم فيه سواي...وفي ديكور جديد أيضا

" ليس ضخما " بل " فخما " !!!

سعيد بهذه العودة التي إعتبرتها تحديا شخصيا...وقررت منذ سنة أن لا أقبل أي عرض سوى هذا العرض...وفضلت غيابا مشرفا على حضور تعيس...وأن يقول لي الناس " خليت بلاصتك " على أن يقولوا " إنتهيت "...وشاءت الأقدار أن أخسر الموسم السابق مع الحوار...وأن أبدأ معها هذا الموسم ولو متأخرا قليلا...!!!

الحوار ليست مجرد قناة بالنسبة لي...هي عائلة أخرى وبيت آخر وذكريات جميلة ونجاحات أفتخر بها...وسنوات غيرت في مسيرتي الكثير...وفي الظروف الصعبة التي تمر بها القنوات والاذاعات تظل قناة الحوار الأكثر إستجابة لشروط النجاح و العمل المريح والمستقر"..!!!