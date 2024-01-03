أحال بعضهم على الانعاش والبعض الآخر نكل به بخنجر : "كانيشا" وعصابته في قبضة أمن حي هلال

باب نات - تمكن اليوم اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واثر مثلهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف مجرم خطير جدا معروف بكانيشا روع وعصابته سواق التاكسي الفردي بالبراكاجات الدموية وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة وسياراتهم.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على أثر تعمد خلال الفترة الاخيرة نفر مصنف خطير جدا معروف بكنية كانيشا الى الاعتداء على سائقي سيارات تاكسي بخنجر من خلال استدراجهم من جهة باب الخضراء وبعض الأحياء بالعاصمة ثم سلبهم متاعهم وافتكاك سياراتهم والاعتداء عليهم بجهة حي هلال حيث أحال سائقين على الانعاش نتيجة تعرضهما إلى اصابات خطيرة بواسطة خنجر على مستوى الكلى واليدين .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على أثر تعمد خلال الفترة الاخيرة نفر مصنف خطير جدا معروف بكنية كانيشا الى الاعتداء على سائقي سيارات تاكسي بخنجر من خلال استدراجهم من جهة باب الخضراء وبعض الأحياء بالعاصمة ثم سلبهم متاعهم وافتكاك سياراتهم والاعتداء عليهم بجهة حي هلال حيث أحال سائقين على الانعاش نتيجة تعرضهما إلى اصابات خطيرة بواسطة خنجر على مستوى الكلى واليدين .

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هذا وقام أيضا المظنون فيه بارتكاب سلسلة من السرقات باستعمال العنف والإضرار بملك الغير الخاص وهو محل عديد مناشير التفتيش

وتجدر الإشارة وانه امكن لاعوان مركز حي هلال من أمكن خلال ليلة البارحة من استرجاع سيارات التاكسي وتواصل البحث والتفتيش عن المظنون فيه ومن معه.



وىتاريخ اليوم وبعد ورود معلومات مؤكدة على رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة السيجومي ورئيس مركز الامن بحي هلال بتواجد المظنون فيه ونفر اخر مورط أيضا بمكان مهجور بجهة حي هلال حيث وبعد نصب كمين محكم امكن الايقاع بالمظنون فيهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء ...



بالتحري معهما اعترفا مباشرة بكل الجرائم التي قاما بارتكابها وباستدعاء المتضررين تعرفوا عليهما واصروا على تتبعهم عدليا

باستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس اذن ممثلها بالاحتفاظ بالمظنون فيهما ومواصلة البحث علما وان ذوي الشبهة مورطين في قضايا جانبية على صعيد جهات امنية وقضائية مختلفة