جندوبة.. وفاة شابين دهستهما شاحنة

لقي شابان مصرعهما في حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 06 الرابطة بين جندوبة و بوسالم على مستوى منطقة المعاريف بعد أن دهستهما شاحنة .



وكان الهالكان يتنقلان على متن دراجة نارية ليتفاجآ بشاحنة صدمتهما لتلحق بهما أضرارا جسدية عجلت بوفاة الشاب الأول على عين المكان في حين تم نقل مرافقه نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم الاحتفاظ به بقسم العناية الطبية المركزة ليفارق الحياة متأثرا بما لحقه من جروح و كسور رغم محاولات انقاذ حياته .

هذا و قد تم ايقاف سائق الشاحنة تحفظيا على ذمة التحقيق إلى حين عرضه لاحقا على أنظار القضاء.



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