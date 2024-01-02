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22 سنة سجنا لمروضة صورت ابناء امنيين وخططت لاختطافهم والمقايضة بهم مقابل اطلاق سراح ارهابيين من سجن المرناقية!!

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 17:46 قراءة: 0 د, 21 ث
      
مثلت امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة،امراة في العقد الثالث من العمر كانت تعمل في احدى رياض الاطفال متهمة بالتخطيط لاختطاف ابناء امنيين كانوا بالروضة التى تعمل فيها والمقايضة بهم مقابل اطلاق سراح ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية.

ووفق ملف القضية فأن المتهمة خططت لاختطاف 20 طفلا ابائهم امنيين وانها صورتهم وهم يلعبون ويرسمون ...

...

وقد قضت المحكمة بسجنها مدة 22 سنة


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