شجار بالطريق...ينتهي بجريمة قتل بشعة

جدت ليلة الإحتفال برأس السنة جريمة قتل بجهة السواسي ذهب ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر طعنا بسكين .





وكان منطلق الابحاث في القضية على اثر ورود مكالمة هاتفية على مسامع أعوان مركز الأمن الوطني بالسواسي ليلة رأس السنة وفي حوالي الساعة 00.40 مفادها وجود شاب ملقى على الأرض على مستوى طريق أولاد شامخ السواسي ينزف من جسمه تم نقله من قبل أحد المواطنين على متن سيارته الخاصة.



...





بالتحري في الموضوع تبين أن الهالك (من مواليد 2007) تعرض الى طعنة بواسطة آلة حادة على مستوى ظهره مما تسبب في وفاته.



فتم إعلام النيابة العمومية بالموضوع الذي تحول على عين المكان لمعاينة جثة الهالك وأذن بفتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الذي أناب الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية للتعهد بالبحث في موضوع "القتل العمد مع سابقية الإضمار ومسك سلاح أبيض بدون رخصة".



بتعميق التحريات تبين أنه أثناء مرور 4 أشخاص أصيلي جهة سيدي زيد السواسي على متن سيارة خاصة بطريق أولاد الشامخ صادفهم وجود الهالك رفقة 3 أشخاص يسيرون وسط الطريق، حيث نشب خلاف بسيط بينهم ثم تطور الى حد الاعتداء بالعنف الشديد حيث عمد ذي الشبهة الرئيسي الى الاستيلاء على سكين وتسديد طعنة للضحية بأسفل ظهره نتج عنه وفاته.



بإجراء سلسلة من المداهمات بجهة سيدي زيد السواسي من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركزي الأمن الوطني بالجم والسواسي بالتنسيق مع النيابة العمومية أمكن القبض على جميع الأطراف وحجز السيارة التي بمعاينتها لوحظ وجود آثار دماء وأداة الجريمة المتمثلة في سكين متوسط الحجم يحمل آثار دماء كان يخفيها الجاني داخل شجرة على بعد 600 متر من مكان الواقعة.



بمراجعة قاضي التحقيق أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة