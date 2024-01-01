المناضل خميّس الشماري في ذمة الله

توفي يوم الاثنين غرة جانفي 2024 السياسي الأسبق والمناضل خميس الشماري عن عمر يناهز 81 سنة.



وعرف الفقيد بدفاعه عن حقوق الانسان والديمقراطية وتقلد العديد من المناصب أهمها منصب سفير تونس لدى اليونسكو كما يعتبر عضو مؤسس للمعهد العربي لحقوق الانسان.





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​​​​وشغل الشماري مناصب مختلفة في المجتمع المدني التونسي، على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان كما تم انتخابه لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة قبل أن يقدم استقالته.



يذكر أن الفقيد تحصل عام 2018 على الصنف الثاني من وسام الجمهورية اعترافا بمسيرتيه النضاليّة وتقديرا لإسهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الديمقراطية.