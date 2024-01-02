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بسبب حادث مرور قاتل.. الاحتفاظ بسائق وزير الشؤون الاجتماعية

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 13:02 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ليلة أمس لاعوان مركز حوادث المرور بطبربة بالاحتفاظ بالسائق الخاص لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وذلك من أجل شبهة الجرح على وجه الخطإ والقتل على وجه الخطأ.

ويذكر أن السيارة الادارية لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تعرضت مساء أمس الاثنين الى حادث مروري قاتل على مستوى جهة المرناقية من ولاية منوبة، حيث توفي سائق السيارة التي اصطدمت بالسيارة الادارية، فيما أصيب أشخاص آخرون بأضرار بدنية متفاوتة من بينهم الوزير مالك الزاهي وبعض أفراد عائله...

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