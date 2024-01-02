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احمد شفتر: نحن نقوم بثورة دون كفاح مسلح

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 11:10 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال الناشط السياسي أحمد شفتر في حوارعلى راديو إي أف أم، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية طبيعية في وضع ثوري تعيشه البلاد اعتمادا على الشرعية ودون كفاح مسلح.
وقال أن الشعب التونسي بصدد القطيعة مع منظومة بنيت منذ عشرات السنين على المركزية والوساطات في إدارة الشأن العام وبناء تجربة جديدة وهو يعاقب الجميع بطريقته.
وتابع " نحن نعتمد التغيير وفق أدوات الشرعية والقانون وبعيدا عن العنف والاعتصامات والاضرابات"


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