محاكمة شاب تخصص استقطاب الشبان بالمقاهي لاقامة دولة الخلافة

جلبت صباح اليوم الثلاثاء 2 جانفي2024 الوحدات الأمنية تحت حراسة مشددة الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،موقوف في العقد الثالث من العمر متهم بالدعوى بأي وسيلة كانت لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام لتنظيم ارهابي ،وذلك على خلفية تبنيه للفكر السلفي الجهادي واستقطاب الشبان بالمقاهي بجهة السيجومي؛لتبني الفكر الجهادي لاقامة دولة الخلافة.



اكد ان شقيقاه جعلاه يتبنى الفكر الجهادي السلفي موضحا انه يؤدي فرائضة الدينية ، مشددا على عدم انضمامه لأي تنظيم ارهابي.





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وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح.