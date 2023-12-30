إدماج أبناء شمس آف آم بمؤسسة الإذاعة التونسية

تقرر بناء على التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2023، إدماج أعوان شركة تونيزيا برودكاستينغ "شمس آف آم" بمؤسسة الإذاعة التونسية وذلك بداية من يوم 02 جانفي 2024.



وفيما يتعلق بمصير المؤسسة، فسيتم اتخاذ ما يتعيّن من إجراءات قانونية بخصوص تحديد مآلها من قبل القضاء.





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يُشار إلى أنه تم منذ شهر فيفري الماضي إحالة شمس آف آم على التسوية القضائية.



وكانت الصحفية باذاعة " شمس اف ام" كتبت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " بعد سنوات من الصبر و التضحية و التعب و الإصرار تقرر رسميا إلحاق كل العاملين بإذاعة شمس اف ام بمؤسسة الإذاعة التونسية... لا نعرف هل نفرح بانتهاء معاناة أبناء الإذاعة ام نحزن على مؤسستنا إلي بنيناها بعرقنا و حبنا و لا نعلم ماذا سيكون مصيرها....

انشالله القادم أفضل

