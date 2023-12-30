والي سوسة: الوحدات الأمنية في أعلى درجات الجاهزية لتأمين ليلة رأس السنة

أكد والي سوسة، نبيل الفرجاني، جاهزية الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها لتأمين ليلة رأس السنة الإدارية.



وقال في تصريح اليوم لاذاعة "الجوهرة أف أم"، إنه قد تم أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للسهر على حماية أمن المواطنين والوافدين على الجهة خلال هذه الفترة، مؤكدا وصول تعزيزات أمنية من الادارة العامة للأمن بتونس العاصمة وكذلك من الحرس الوطني.

وطمأن والي الجهة المواطنين بأن الأوضاع مستقرة وآمنة، داعيا إياهم إلى معاضدة مجهودات الأمنيين.

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