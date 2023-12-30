رئيس منظمة إرشاد المستهلك: ارتفاع أسعار المرطبات بـ20 %

قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن أسعار المرطبات قد شهدت ارتفاعا بين 15 و20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.



وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أن المواطن التونسي سيجد صعوبة أيضا في صناعة المرطبات في المنزل في ظل نقص المواد الأساسية (الفارينة والسكر والحليب والزبدة...).





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و ثمّن الرياحي قرار وزارة التجارة القاضي بالتخفيض في هامش الربح الخلفي إلى 10 بالمائة بالنسبة للمواد الحرة و5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة وتجميد الأسعار، إضافة إلى قرار آخر هام وهو مطالبة وزارة التجارة الصناعيين بمدها بقائمات هيكلة الأسعار وذلك للقطع مع الزيادات.

وتابع الرياحي أن الأسعار قد تسجّل تراجعا قد يصل إلى 15 و20 بالمائة في صورة تطبيق هذا القرار.



وفي سياق متصل، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إن الصنف الجديد من الخبز الذي سيتم طرحه ويحتوي على أكثر ألياف من شأنه أن يقطع قطعا تاما مع توجيه مادة 'الفارينة' المدعمة لغير مستحقيها.



