اثر زيارتها للسجن المدني بباجة وزيرة العدل تزور بصفة غير معلنة السجن المدني بجندوبة.

عقب زيارة السجن المدني بباجة ، قامت وزيرة العدل ليلى جفال عصر اليوم بزيارة غير معلنة الى السجن المدني بجندوبة، وعاينت الوزيرة عن قرب سير عمل الوحدة السجنية وظروف ايداع المساجين ومستوى الخدمات المقدمة لهم والوجبات الغذائية التي يتم اعدادها بمطبخ السجن، الى جانب الاهتمام بالمصحة السجنية و متابعة مدى توفر الادوية للنزلاء والتعهد بحالاتهم الصحية، مؤكدة على أهمية الصحة السجنية وما يمكن ان تحققه من احاطة ببعض وضعيات المودعين.



كما اطلعت الوزيرة على عمل ورشات التنشيط والتدريب المتاحة للمودعين، مشددة على ضرورة الاستفادة من كل برامج التأهيل والاحاطة التي توفرها ادارة السجن بما يساعد على تيسير اعادة ادماج المودعين في محيطهم الاجتماعي.

وتحاورت الوزيرة مع عدد من إطارات و أعوان سجن جندوبة وتعرفت على أهم مشاغلهم، مثمنة ما يبذلونه من جهود في الاحاطة بالمودعين.

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