الإفراج عن الانستغراموز مريم الدباغ

أعلن الجمعة 29 ديسمبر، المحامي بلال التازني في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع الفايسبوك، انه تم الافراج عن منوبته مريم الدباغ.



وفي تصريح لاذاعة موزاييك اف ام اوضح التازني بأن محكمة الاستئناف بتونس قضت اليوم بالحط من العقوبة المسلطة على منوبته الي شهر واحد بعد ان كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية قضت بسجنها لمدة 4 أشهر وذلك في القضية التى رفعها عليها الاستاذ احمد بن حسانة في حق موكلته حنان العش من أجل تهمة الاسائة لها و ثلب.





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وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الدباغ واحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها بخصوص تسجيل فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت في فحواه الانستاغراموز عن حنان العش، لتقضي الدائرة بسجنها مدة أربعة أشهر.



وأحيل ملف القضية لاحقا على أنظار محكمة الاستئناف بتونس التي نظرت في شأنه اليوم وقررت الحكم بسجن المشتكى بها مدة شهر واحد، ومن المنتظر أن تغادر مريم الدباغ السجن مساء اليوم الجمعة.