أحمد شفطر: ''سيتم ردع كل متطاول على الدولة والمرسوم 54 موجه لكل شخص متطاول ''

اكد الناشط السياسي أحمد شفطر، اليوم الجمعة، ان "مضمون المرسوم 54 موجه ضد كل شخص متطاول وانه سيتم ردع كل متطاول على الدولة".



وخلال تدخل هاتفي له على اذاعة شمس، طالب شفطر "بعلوية القانون" ، لافتا إلى "أنهم يريدون دولة القانون والمؤسسات".





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وأضاف شفطر ان مضمون المرسوم 54 وموضوعه واضح للجميع لكن هناك نوع من التطاول ويجب الإرتقاء بالخطاب والإبتعاد عن السب والثلب الذي لا يجدي نفعا، وفق تعبيره.



وأشار شفطر إلى أن "أغلب البلاتوات الإعلامية في القطاع الخاص تخضع لمن يعطي المال ومن له أجندات".



وقال ان "بعض البلاتوات فيها بيادق سياسية لأجندات ترسمها لوبيات من أجل تعطيل مسار 25 جويلية والوقوف أمام التحول السياسي الذي سيقتلع مصلحة المنتفعون اقتصاديا من المنظومة القديمة".

وأضاف شفطر ان مضمون المرسوم 54 وموضوعه واضح للجميع لكن هناك نوع من التطاول ويجب الإرتقاء بالخطاب والإبتعاد عن السب والثلب الذي لا يجدي نفعا، وفق تعبيره.وأشار شفطر إلى أن "أغلب البلاتوات الإعلامية في القطاع الخاص تخضع لمن يعطي المال ومن له أجندات".وقال ان "بعض البلاتوات فيها بيادق سياسية لأجندات ترسمها لوبيات من أجل تعطيل مسار 25 جويلية والوقوف أمام التحول السياسي الذي سيقتلع مصلحة المنتفعون اقتصاديا من المنظومة القديمة".