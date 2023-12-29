وزير النقل " لن نبيع التونيسار ووضعها جيد"

نفى وزير النقل ربيع المجيدي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 وجود نية لبيع الخطوط التونسية.

وقال إنّ الناقلة الوطنية الخطوط التونسية بصدد التعافي ولا صحة لما تم تداوله حول وضعية مالية مهتزة للشركة أو نيتها تسريح موظفين.

ونفى المجيدي في ما وصفه بـ"أحاديث فايسبوكية'' حول التفريط في الخطوط التونسية أو في جزء من أسهمها.

واعلن تعزيز خطوط الشركة بفتح خط تونس بيكين وبرمجة خطوط نحو العمق الافريقي.



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وكان فيديو تداولته بكثافة عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 اظهر الرئيس المدير العام خالد الشلي وهو بصدد مخاطبة عدد من الاعوان الغاضبين في اجتماع غير رسمي قائلا: ” الوضعية كالآتي: الشركة التونسية لتوزيع البترول تطالبنا بدين بقيمة 50 مليون دينار واذا لم نسدد لها على الاقل 10 ملايين دينار خلال هذا الاسبوع فلن يكون هناك وقود للطائرات في نهاية هذا الاسبوع …والشركة مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 55 مليون دينار ولم نقم بتسديد مساهماتكم للثلاثية الثانية وسوف ترسل لنا عدل تنفيذ وتضرب عقلة على حسابات الشركة .. ومجمع التأمين يريد تسديد مستحقات بـ10 ملايين دينار ولم نتمكن من تسديد ولو مليما واحد لان أموالنا المتأتية من الجزائر وليبيا جمدت ولم نتمكن من الحصول عليها الى حد الان بسبب القيام بالجرد السنوي وحتى لا نوقف نشاط الشركة فضلنا التاخير قليلا في صرف المرتبات حتى نتسلم الاموال والتي يمكن ان نحصل عليها في غضون 4 او 5 او 7 ايام وحينها سنمكنكم من المنح ..”



واضاف ” تهديد واضح وصريح من المؤسسات الثلاث المشار اليها مفاده انه لن يكون هناك في بداية السنة وقود للطائرات وانه سيتم ضرب عقلة على حسابات الشركة ومجمع التامين سيوقف التأمين ..اذن يتعين علينا ان نصبر بضعة ايام حتى نحصل على اموالنا القادمة من الجزائر وليبيا عوض ان يتوقف نشاط الشركة تماما ..نحن مطالبون بالصبر …الشركة في وضع خطير فإما ان ننقذها والا فلن يكون هناك شهاري اصلا …”



تعافي



وفي في أكتوبر الماضي أفاد الرئيس المدير العام خالد الشلي أن الخطوط التونسية نقلت منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن أكثر من 1.7 مليون مسافر، مما يشكل زيادة تناهز 19.5 في المئة على أساس سنوي.



وأشار الشلي من خلال بيانات قدمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة بالبرلمان في شهر أكتوبر الماضي إلى برمجة أكثر من 14.2 ألف رحلة في 2023 بعدد مقاعد يتجاوز نحو 2.2 مليون.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 330 ألف مقعد عن مستويات العام الماضي، أي ما يعادل 17 في المئة مقارنة مع عام 2022.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 658 مليون دينار(208.1 مليون دولار) مقابل 164.8 مليون دولار على أساس سنوي



وتعاني الشركة من ضعف الإمكانيات المالية مقابل ارتفاع كلفة شراء الطائرات أو صيانتها في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وحوكمة التصرف في عائداتها.



وانعكست الازمة بشكل مباشر على جودة الخدمات بدءا من التأخير المستمر في مواعيد الرحلات وإلغائها مرورا بالصيانة ووصولا إلى مسألة التموين بينما تصاعد الحديث عن إمكانية بيع الشركة للقطاع الخاص.

